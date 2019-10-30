В WhatsApp переложили ответственность за распространение вирусов на другую фирму

Сотрудники мессенджера WhatsApp подали в суд в штате Калифорния на фирму NSO Group, базирующуюся в Израиле. Как сообщается на сайте компании, они обвиняют ее, а также материнскую фирму Q Cyber Technologies в шпионаже за пользователями с помощью вредоносных программ.

По словам представителей WhatsApp, это первый случай, когда мессенджер принимает меры против частной компании, атаковавшей пользователей. Они намерены добиться запрета на использование сервиса для NSO Group.

Весной этого года стало известно, что пользователи WhatsApp стали жертвами киберпреступников, которые незаконно установили на их устройства программы для слежки. Заражение происходило с помощью звонка через мессенджер, даже если юзер не отвечал на вызов. Данные о входящем звонке сразу стирались.

Используя брешь в защите сервиса, хакеры внедряли ПО как на устройства Android, так и на гаджеты с iOS. Эта программа, названная Pegasus, позволяла прослушивать юзеров и вести видео- и фотосъемку. Она была создана для нужд разведки компанией NSO Group: тогда сотрудники заявили, что основной целью слежки являлись террористы. В WhatsApp посоветовали всем пользователям без исключения (более 1,5 миллиарда человек) обновить программу, чтобы закрыть брешь в защите.

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