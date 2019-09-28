Полиция Британии получит доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp

Американские социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей полиции Великобритании в соответствии с новым соглашением между Лондоном и Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение планируется подписать в октябре. Как отмечает агентство, благодаря этой договоренности британские правоохранительные органы будут получать информацию при расследовании особо тяжких преступлений. При этом американская сторона не сможет использовать информацию, полученную от Британии, ни в одном деле, за исключением тех, наказанием за которые является смертная казнь.

В мае создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей. По его мнению, администрация WhatsApp умышленно ведет себя непрозрачно, чтобы эксперты не могли уличить ее в пренебрежительном отношении к юзерам. «Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая. Все их проблемы безопасности работают как бэкдоры», — заявил Дуров.

Бизнесмен предположил, что администрация Facebook напрямую влияет на защиту WhatsApp, заставляя разработчиков оставлять бреши в защите для нужд спецслужб. Дуров заметил, что такие государства, как Иран и Россия, не противодействуют этому мессенджеру, что может говорить о сотрудничестве Facebook и WhatsApp с силовиками. Он также призвал пользователей сети завершить период «жадности и лицемерия» и уговорить знакомых перейти на более безопасные мессенджеры.

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