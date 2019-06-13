За повторный отказ дать ФСБ переписку захотели штрафовать на миллионы рублей

Компании могут штрафовать на сумму до шести миллионов рублей за повторный отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и доступен на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесены на рассмотрение депутатами-единороссами Виктором Пинским и Даниилом Бессарабовым. Согласно проекту, для граждан штраф должен составить от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 2 до 6 миллионов рублей.

За первичный отказ предоставлять спецслужбам «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации» в настоящее время для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица за это могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до миллиона рублей.

В начале июня компания «Яндекс» отказалась передать ФСБ ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».

Доступ к личной информации пользователей по запросу спецслужб обязаны предоставлять компании, внесенные в список организаторов распространения информации. Он существует с 2014 года. Компании из этого реестра хранят переписку пользователей. Отказ предоставить ключи шифрования, которые дают доступ к переписке, стал причиной блокировки мессенджера Telegram на территории России. Мессенджер пытаются полностью заблокировать с 16 апреля 2018 года, однако жители России продолжают им пользоваться.

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