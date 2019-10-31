Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус

Специалисты в области кибербезопасности из компании Symantec зафиксировали быстрое распространение вируса под названием Xhelper. Сообщается, что за последние несколько месяцев вредное ПО заразило более 45 тысяч устройств на Android.

По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек. Помимо этого, вирус способен сам себя переустанавливать.

Опасное ПО продолжает захватывать устройства по сей день — в среднем в месяц его жертвами становятся почти 2,4 тысячи пользователей. Чаще всего это жители России, США и Индии. Разработчики вируса продолжают совершенствовать его, при этом способы распространения программы выяснить не удалось.

Отмечается, что вирус после запуска программы ставит себя в приоритет перед иными службами, чтобы снизить риск отключения. Модуль удаленно подключается к серверу, принадлежащему киберпреступникам, ожидая команды. По инициативе хакеров на зараженный гаджет можно догрузить другие опасные программы.

Ранее стало известно, что хакеры атаковали сотрудников российских компаний через опасные рассылки, имитирующие важные документы. Опасное ПО, названное Pony, было предназначено для кражи учетных данных.

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