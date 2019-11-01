Хакеры научились похищать личные СМС через операторов связи

Китайские правительственные хакеры из группировки APT41 создали вредоносную программу, способную получать и сохранять информацию об отправке и получении СМС. Об этом сообщают эксперты компании FireEye в своем блоге.

По данным специалистов, программное обеспечение написано для Linux-машин и размещается на серверах SMSC (Short Message Service Center), которые осуществляют работу служб передачи коротких сообщений операторов связи.

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Зловред носит название MESSAGETAP. Исследователи обнаружили его в сети неназванного оператора мобильной связи. Они не уточнили, как именно произошло заражение опасным ПО.

Программа способна оставлять на потом СМС, чтобы в дальнейшем их выкрасть. Нужные тексты определяются по содержащимся в них ключевым словам. По информации FireEye, среди них — субъекты и объекты, имеющие геополитический интерес для спецслужб КНР, в том числе имена политических лидеров, названия военных и разведывательных организаций и политических движений.

После установки на сервера MESSAGETAP также находит и сохраняет сообщения определенных мобильных номеров или международного идентификатора мобильного абонента (IMSI), перебирая весь проходящий через него и уже хранящийся на серверах трафик. Специалисты подчеркнули, что нашли в базе зловреда множество номеров и идентификаторов, СМС с которых интересовали хакеров.

В октябре 2018 года сообщалось о том, что китайская военная разведка следила за американскими компаниями, в том числе Amazon и Apple. Для этого они использовали установленные в серверы чипы-шпионы. При этом американская разведка знала о плане спецслужб КНР.

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