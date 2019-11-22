Фанатам порно предоставят пожизненный безлимит

Pornhub предложил пожизненное членство с доступом к дополнительному контенту за 299 долларов (19 тысяч рублей), пишет Mashable.

За эти деньги любителям порно получат доступ к более чем 100 тысячам эксклюзивных роликов без рекламы в высоком качестве, а также VR-контенту.

«Жизнь — это долгий и трудный путь. Так что необходимо выбирать правильного партнера. Партнера, на которого ты можешь всегда положиться. Кого-то, кто с вами пройдет каждый шаг этого пути. Чтобы вместе радоваться хорошим моментам и подать руку помощи в плохих», — говорится в ролике, приуроченном к запуску акции. На кадрах сначала демонстрируются молодые пары дома и на природе, а затем пожилые люди, которые вместе заходят на Pornhub с планшета.

В комментариях пользователи подшутили над видео, которое совсем не ассоциируется с эротическим контентом. «Напомнило мне рекламу страхования жизни и здоровья, но только лучше», — отметил Oliver A.

Новость о предложении для фанатов порно появилась всего через неделю после того, как стало известно, что платежная система PayPal отказалась работать с Pornhub. Сервис использовался для проведения платежей авторам и моделям эротических видео. По словам представителя PayPal, причиной прекращения сотрудничества стало то, что Pornhub «провел несколько бизнес-платежей без соответствующих разрешений».

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