На PornHub развязали войну против оппозиционеров

Жители Китая, выступающие против акций протеста в Гонконге, опубликовали на порносайте PornHub ряд роликов с критикой оппозиционеров. Как сообщает Quartz, прокитайские юзеры стали использовать площадку вместо платформ Twitter, YouTube и Facebook, где их посты блокируются.

В публикациях митингующие называются «сепаратистами», применяющими насилие в отношении полиции и рядовых граждан. Пользователь основной китайской соцсети Weibo под ником Шу Чан (Shu Chang), на которую подписано три миллиона человек, рассказала, что она и еще несколько юзеров регулярно публикуют на порноресурсе видеоролики с критикой протестующих в Гонконге. Чан подчеркнула, что платформа YouTube блокирует попытки опубликовать подобные записи.

Сообщается, что большинство роликов содержат словосочетание «гонконгские бунтовщики». Учитывая, что порносайты, в том числе и Pornhub, заблокированы на территории Китая, выступающим против оппозиции юзерам приходится использовать VPN для доступа к ресурсу.

На одном из каналов прокитайских блогеров — CCYL_central — опубликовано 11 видеозаписей. На них демонстрируются жители Гонконга, выражающие благодарность полицейским за защиту, а также фрагменты выпусков новостей каналов КНР, где осуждаются действия митингующих. В другом аккаунте можно найти ролик, где авторы поддерживают действия китайских студентов, нападающих на «гонконгских сепаратистов».

Это не первый случай использования порносайтов в протестах в Гонконге. В июне владельцы местных ресурсов с порно призвали пользователей выйти на митинг против законопроекта об экстрадиции в Китай. Вместо роликов «для взрослых» администраторы опубликовали обращение о необходимости отвлечься от просмотра эротического контента и выйти на улицу.

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