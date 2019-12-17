Телеканал убрал из эфира рекламу с целующимися девушками после шквала критики

Администрация телеканала Hallmark Channel убрала из эфира рекламу, изображающую лесбийскую свадьбу, которая вызвала шквал критики со стороны консерваторов, сообщает The New York Times. Канал извинился перед теми, кого задела реклама, однако вновь столкнулся с негативной реакцией.

Изображение целующихся девушек решили вырезать, так как сочли его спорным. Пресс-секретарь канала Hallmark заявил, что публичные проявления любви нарушают политику канала. При этом он отказался пояснить, почему идентичная реклама, изображающая поцелуй гетеросексуальной пары, осталась в эфире.

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Пользователи сети негативно отреагировали на решение компании, назвав его гомофобным. «Hallmark, у кого-нибудь из сотрудников есть ЛГБТ-друзья или члены семьи? Как вы заставляете их чувствовать себя, когда выступаете против однополых браков? Это ваша идея инклюзивности?» — обратился к компании один из пользователей Twitter. Свой пост он сопроводил картинкой, на которой стилизовал слово homophobic (гомофобный) под логотип компании.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут (Lori Lightfoot) также призвала компанию пересмотреть свое решение, заметив, что наступающие праздники — «пора семьи, великодушия и порядочности».

Ранее консервативная организация из США One Million Moms раскритиковала Hallmark Channel за рекламу с целующимися лесбиянками. Объединение призвало к бойкоту канала.

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