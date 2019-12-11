Танцующие женские гениталии восхитили зрителей телеканала

@theprojecttv / Twitter

Зрители австралийского телеканала Channel 10 восхитились танцем людей в костюмах вульв, транслировавшемся в эфире. Запись опубликована в Twitter-аккаунте передачи The Project.

Эта сцена был отрывком из шоу Rage and Rainbows австралийской комикессы и радиоведущей Эм Рушано (Em Rusciano). В нем сама Рушано танцевала на сцене вместе с 12 людьми, одетыми в костюмы женских гениталий.

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Как рассказала артистка, ее шоу прославляет женский боевой дух и получение удовольствия от жизни. «Это любовное письмо каждой женщине, которая когда-либо чувствовала, что ей приходилось приуменьшать свои физические достоинства или духовные качества, чтобы быть принятой», — пояснила она.

Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к показу отрывка из шоу негативно. «Мои дети это смотрели. Еще 7:30 не было, а вы такое показываете», — возмутилась юзер с ником Donna. Однако другим зрелище понравилось. «Кто бы из начальников ни разрешил это показывать, его нужно повысить!» — рекомендовала пользовательница Sarah. «Спасибо Рушано за ее юмор, голос и танцующие вагины! Лучший способ провести вечер понедельника!» — делилась своими эмоциями Claireabelle.

В феврале 2019 года зрителей Первого канала смутила актриса, выступившая в костюме матки в программе Елены Малышевой «Жить здорово!». Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.

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