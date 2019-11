Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей

Британская певица и телеведущая Стейси Соломон (Stacey Solomon) сделала быструю подтяжку груди во время записи программы Loose Women канала iTV. Как сообщает Daily Mail, для этого она использовала клейкую ленту.

«Правда в том, что у меня всегда были отвисшие груди — точнее не отвисшие, просто пониже, чем у большинства. Из преимуществ — мне не нужна сумка с собой, так как могу все положить под грудь», — пошутила ведущая перед тем, как отправиться за кулисы за скотчем.

На несколько минут она ушла в гримерную вместе с соведущей, а после вернулась в студию. Продемонстрировав результат, она рассмешила зрителей. По словам 30-летней Соломон, сама процедура ей показалась «некомфортной», а обновленный вид — не впечатлил, сделав ее «громоздкой». «Это пустая трата времени, очень неудобно», — заключила она.

Ее возлюбленный, актер и ведущий Джо Свэш (Joe Swash) отметил, что не испытывает каких-либо неудобств из-за состояния груди Соломон. «Мне они нравятся! Хотя теперь я знаю, что попросить у Санты на это Рождество — немного клейкой ленты», — отшутился он.

Соломон — английская певица и телезвезда. Она стала известна после участия в шестом сезоне шоу X Factor и победы в десятом сезоне реалити-шоу I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! В апреле 2015 года выпустила свой дебютный альбом. В передаче Loose Women участвует с сентября 2016 года.

Ранее в центре скандала оказалась ведущая новостей из Новой Зеландии Тони Стрит (Toni Street). Она вышла в эфир в неудачно выбранном наряде — в связи с особым кроем одежды ее грудь казалась деформированной.

