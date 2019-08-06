Неудачно выбранный наряд наградил телеведущую обвисшими сосками

Ведущая новостей Тони Стрит (Toni Street) оказалась в центре скандала после того, как вышла в эфир в неудачно выбранном наряде. Как сообщает LADBible, из-за особенностей кроя одежды ее грудь казалась деформированной.

На инцидент обратили вынимание телезрители, которые пожалели ведущую и заявили, что не станут сами покупать такую одежду. «Бедная Тони, все выглядит плохо», — писали они в социальных сетях, замечая, что грудь и соски девушки выглядят обвисшими.

Позднее ведущая заявила, что ее одевал стилист, и наряд смотрел «фантастически», пока ей не пришлось сесть на стул перед камерой. «Похоже, у меня была гигантская грудь с этими гигантскими сосками, и я чувствую, что должна пояснить, что это были не мои соски!» — заявила она.

По словам ведущей, во время движения ткань платья деформировалась, и поэтому создала такую неприятную иллюзию. «Сегодня все еще остались люди, которые говорят: "Ах, мне неловко указывать на это, но ваши соски действительно большие и обвисшие"... Нет, они не мои!» — отрезала Стрит. Ведущая отметила, что ей скорее льстит внимание зрителей к фигуре.

Ранее телеведущий из Мексики Роджер Гонcалеc отказался в центре скандала после того, как в эфире потрогал свою коллегу Синтию Родригес за грудь. Позднее он принес извинения за свой проступок.

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