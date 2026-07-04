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22:58, 3 июля 2026Бывший СССР

В Кремле объявили о необходимости эвакуации жителей Константиновки в ДНР

Песков: Путин отметил необходимость эвакуации остающихся жителей Константиновки в ДНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин акцентировал внимание на том, что необходимо сделать все для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке. Об этом в беседе с представителями СМИ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Путин подчеркнул такую необходимость на совещании с военными в пятницу. Верховному главнокомандующему доложили о полном освобождении города. Кроме того, командиры штурмовых подразделений из Константиновки отчитались о ситуации, которая сейчас там складывается.

Президент обратил внимание, что в зоне еще находятся мирные жители, добавив, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения их эвакуации, сказал Песков.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин назвал данный момент важным этапом, который поможет взломать крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил российских военных за героизм при освобождении города.

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