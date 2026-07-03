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22:49, 3 июля 2026Россия

Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне спецоперации

Песков: Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Встречал Герасимов, основной доклад был начальника Генштаба. Президент поставил задачу для совещания — это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы», — уточнил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что Путин посетил в пятницу, 3 июля, один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря героизму российских военнослужащих.

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