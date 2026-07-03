ВС России освободили десятки населенных пунктов в июне

Герасимов: Армия России в июне освободила 29 населенных пунктов

Армия России в ходе специальной военной операции (СВО) в июне 2026 года освободила десятки населенных пунктов. Их точное число назвал в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В июне освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории», — отчитался Герасимов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ВС России взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря героизму российских военнослужащих.