Сябитова показала обнаженное фото и порассуждала о женщинах старше 50 лет

Сваха из телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова опубликовала в Instagram пост о жизни женщин после 50 лет, сопроводив его несколькими собственными снимками. На одном из них ведущая была без одежды.

На фото Сябитова прикрывает обнаженную грудь руками. На других снимках ведущая запечатлена во время съемок шоу «Форт Боярд», а также проекта «Без страховки», где она выполняла акробатические номера.

В подписи к посту Сябитова процитировала итальянскую актрису Изабеллу Росселлини, которая говорила: «Возраст — это свобода». «Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется», — добавила ведущая.

Сваха также отметила, что в этот период жизни становится неважным мнение подруг и мужчин. «В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички?» — написала она.

Сябитова призналась, что рада быть частью поколения женщин, у которых впереди большая интересная жизнь. В комментариях к посту некоторые пользователи похвалили ведущую, однако часть юзеров осудили ее за публикацию откровенного снимка. «Совсем сдурела Роза на старости лет», — написала Utyasheva_aida. «Не обязательно оголяться», — выразила свое мнение Olgamartynenko0610.

Ранее Сябитова получила травму во время съемок шоу «Форт Боярд», участвуя в испытании под названием «Ветряная мельница». Ведущей потребовалась помощь медиков.

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