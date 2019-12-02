Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал полицейских

Управление МВД по Челябинской области начало проверку после того, как блогер Андрей Яшин, публикующий ролики под ником Гобзавр, в прямом эфире избил свою мать Людмилу. Об этом сообщает канал «360».

Людмила ведет вместе с сыном стримы, где выступает под псевдонимом Людмурик. Вместе они отвечают на вопросы зрителей, а Людмурик выполняет задания, которые ей дают подписчики, и читает анекдоты. Трансляция от 1 декабря окончилась тем, что сын сорвал с матери фиолетовый парик и принялся ее избивать и оскорблять.

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В комментариях к видео пользователи осудили действия челябинца. Некоторым показалось, что ролик был записан для привлечения внимания зрителей. В тот же день блогер разместил еще один ролик, в котором извинился перед матерью. Женщина приняла извинения, добавив, что ничего страшного не случилось. Это видео оказалось самым популярным на канале их совместного шоу: оно собрало 34 тысячи просмотров.

Людмурик появляется и в других видео Яшина. В одном из роликов она помогает сыну готовить шашлык, в другом — катается на теплоходе. У нее также есть одноименный канал, на который подписаны около 9 тысяч человек.

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