Секс-просветительница Анфиса Чехова оказалась неграмотной в вопросе ЛГБТ

Видео: Telegram.org/Dark Cosmo

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях между людьми, не смогла расшифровать аббревиатуру ЛГБТ, отвечая на вопрос пользователя Instagram. Видео из ее сторис опубликовал Telegram-канал Dark Cosmo.

Чехова попросила своих подписчиков задать ей вопросы. Один из юзеров спросил ее: «Подозреваю, что мой ребенок — ЛГБТ. Бить тревогу?» На это ведущая ответила, что не совсем поняла вопрос. «Подождите, никого не надо бить. Я не знаю, что такое ЛГБТ, но, что бы это ни значило, это же ваш любимый ребенок. Его нужно понять и простить», — подчеркнула ведущая.

В прошлом Чехова высказывала свое отношение к представителям ЛГБТ, в частности, к гомосексуалам. В июле 2012 года она опубликовала ссылку на новость про американского телеведущего Андерсона Купера, заявившего, что он гей. «Уважаю за честность и смелость!» — написала тогда ведущая. На негативную реакцию части юзеров она ответила блокировкой их аккаунтов. «Всех, кто в ответ на мой предыдущий твит высказал агрессию в адрес геев, я отправила в блок. Кто еще туда хочет?» — подчеркнула она.

Согласно поиску Twitter, в своих записях Чехова ни разу не писала «ЛГБТ». Данная аббревиатура, первоначально возникшая в английском языке (LGBT) для обозначения лесбиянок (lesbian), геев (gay), бисексуалов (bisexual) и трансгендеров (transgender), используется с 1990-х годов.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 годы. После, с 2010 по 2011 годы, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

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