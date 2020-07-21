Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха

Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, в июле турецкие принимающие компании (DMC) привели статистику по работающим в Анталье и Стамбуле отелям — оказалось, что после открытия авиасообщения между Россией и Турцией туристам будут доступны исключительно пятизвездочные варианты размещения.

Несмотря на то что большинство гостиниц на курортах уже получили «сертификаты здоровья», многие из них пока не открылись. По последним данным, в Белеке работает 40 процентов отелей разных категорий, в Кемере — около 35 процентов, а в Аланье — всего 20 процентов объектов размещения. При этом большая часть принимающих гостей отелей относится к классу люкс.

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Как рассказал один из турецких отельеров, в условиях пандемии и закрытия границ большинство бюджетных гостиниц «не решились на открытие».

«Из порядка 250 отелей центра Аланьи (здесь преобладают небольшие трехзвездочные объекты в 40-70 номеров) работают сейчас менее 10, и работают в основном с местными», — отметил он.

Пока отельеры рассчитывают на то, что бюджетные объекты размещения могут открыться, когда в Турцию наладится турпоток из России. Но в случае, если туристическое авиасообщение возобновится осенью, владельцам отелей будет проще начать работу уже со следующего сезона. Таким образом, в этом году отдых в Турции может обойтись путешественникам дороже, чем обычно, отметили в АТОР.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Турцией и Россией, приостановленное из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может возобновиться 25 июля. По словам председателя совета директоров AnexTurizm Group Нешета Кочкара, на эту дату уже запланированы некоторые чартерные рейсы.

15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.