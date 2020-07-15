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В России отказались комментировать заявление о запуске авиасообщения с Турцией

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Фото: Екатерина Матюшина / «Коммерсантъ»

Представитель Минтранса России отказался комментировать заявление Минтранса Турции о возобновлении авиасообщения, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Кроме того, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской авиакомпании, отечественные перевозчики пока не были уведомлены о запуске международных перелетов.

Ранее 15 июля Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, приостановленного в марте из-за эпидемиологической обстановки. Согласно данным ведомства, пассажирские авиаперевозки будут восстановлены в среду, 15 июля.

При этом 13 июля крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о намерении запустить сообщение с Россией с 1 августа. Перевозчик планировал начать осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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