Раскрыты реальные данные о загруженности отелей в Крыму и Сочи

Россиян призвали не драматизировать ситуацию по загруженности отелей в Крыму и Сочи и назвали шумиху вокруг закончившихся на курортах мест искусственной. Реальные данные о бронированиях гостиниц раскрыли эксперты в туристической отрасли, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по заверениям генерального директора Национального туроператора АЛЕАН Ильи Уманского, на российских курортах в 2020 году действительно наблюдается ажиотаж, однако дефицит номеров замечен лишь в объектах размещения высокой категории.

«Сейчас загрузка отелей Анапы в среднем ценовом сегменте — от 50 до 80 процентов, в высоком — 90 процентов. Найти места в отелях можно как на июль, так и на август, как в Сочи, так и на других курортах. Такая же картина и на курортах Крыма», — пояснил Уманский.

Его слова подтвердил и руководитель гостиничной сети «Ателика» Алексей Высоканов, отметив, что у низкобюджетных отелей показатели загрузки гораздо ниже, чем у четырех- и пятизвездочных гостиниц.

«По Крыму сейчас доступно для бронирования порядка 30 объектов из 150, то есть порядка 80 процентов отелей недоступно на период первой недели августа. В Краснодарском крае из 160 объектов доступно порядка 40, то есть 25 процентов», — дополнил данные коллег генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

20 июля в СМИ появилась информация о том, что в сочинских гостиницах закончились места для постояльцев. В июле загрузка объектов размещения курорта достигла 90-100 процентов, а самыми популярными у отдыхающих оказались отели класса люкс, многие из которых уже полностью заняты.

15 июля стало известно, что российские туристы после частичного снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер устроили бум продаж авиабилетов по двум направлениям внутри страны. В июле повышенным спросом пользовались билеты в Сочи и Симферополь — объем бронирований перелетов вырос в 2,1 раза и на 16 процентов.

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