В Сочи закончились места для туристов

В сочинских гостиницах закончились места для постояльцев. Об этом сообщает Nation News.

Как отмечает издание, в июле загрузка объектов размещения курорта достигла 90-100 процентов. Самыми популярными у туристов оказались гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели, многие из которых оказались заняты полностью.

Как рассказали журналистам в мэрии курортного города, в этом году востребованы отели как в прибрежной зоне, так и в горном кластере курорта — там загрузка составляет порядка 85 процентов.

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В августе, который считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка гостиниц в Сочи прогнозируется на уровне 95 процентов. Кроме того, туристы активно бронируют номера в сентябре, октябре и даже ноябре, отметили представители власти.

Ранее в июле сообщалось о полном заселении отелей на популярных курортах Крыма. Как отметили представители туристической сферы, постояльцы заняли до 95 процентов номеров.

15 июля стало известно, что российские туристы после частичного снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер устроили бум продаж авиабилетов по двум направлениям внутри страны. В июле повышенным спросом пользовались билеты в Сочи и Симферополь — объем бронирований перелетов вырос в 2,1 раза и на 16 процентов.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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