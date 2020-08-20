Большинство россиян согласились много работать ради высокой зарплаты

Большинство россиян готовы брать на себя ответственность и много трудиться ради большой зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на портале «Работа в России», говорится на сайте Роструда.

О готовности много работать ради высокого заработка высказались 48 процентов респондентов. 36 процентов предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом. 7 процентов опрошенных согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности на рабочем месте.

Отвечая на вопрос о предпочтительных изменениях в работе, 40 процентов граждан заявили, что хотели бы улучшить систему премирования. Примерно каждый третий респондент (30 процентов) хотел бы ближе жить к месту работы, а 20 процентов изменили бы свой рабочий график. При этом 10 процентов предпочли бы трудиться из дома.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.