Россияне рассказали о своих отношениях с начальством. Так, 80 процентов работающих жителей страны отметили, что довольны отношениями с руководством, а вот 20 процентов испытывают в этой сфере напряжение. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По данным опроса, 57 процентов россиян признались, что состоят в нейтральных отношениях с руководителями. Еще 23 процента дружат с начальниками.

Благодаря хорошим отношениям с руководством, россияне могут раньше уходить с работы, отпрашиваться или опаздывать. Об этом рассказали 15 процентов респондентов. Еще 14 процентов отметили, что благодаря такой дружбе получили премии, а 5 процентов — повышение.

Те, кто признался в плохих отношениях с начальством, заявили, что из-за этого их лишили премии или урезали им зарплату. Еще 26 процентов рассказали, что вынуждены оставаться на работе дольше, 12 процентам руководитель отказал в отгуле или отпуске, а 7 процентам респондентов задержал зарплату.

Опрос проводился в августе 2020 года среди 4900 россиян из разных регионов.