Россияне назвали самые раздражающие детали во внешнем виде коллег

Самым раздражающим фактором во внешнем виде коллег россияне считают неопрятность. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского интернет-магазина Lamoda, которые поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 9 июля.

Такое мнение, по итогу опроса высказали 80 процентов респондентов. На втором месте оказался слишком вызывающий стиль в одежде, за него проголосовали 63 процента. На третьем — яркое окрашивание волос (34 процента), а заключительными в списке неприятных деталей внешности стали татуировки и пирсинг (33 процента).

Россияне также назвали секретарей и администраторов самыми стильными сотрудниками офисов. За эти специальности проголосовали 20 процентов респондентов. На второй позиции оказались генеральные директора фирм, которых выбрали 19 процентов. Следующими в списке стали специалисты по рекламе и маркетингу (13 процентов). Реже всего россияне выделяли внешний вид IT-специалистов, за них отдали только два процента голосов.

Материалы по теме «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

Кроме того, участники эксперимента назвали лучшую, на их взгляд, одежду для работы в офисе после отмены режима самоизоляции. Так, 41 процент опрошенных предпочитает smart casual — сочетание делового стиля с повседневным. При этом отношение к корпоративному дресс-коду среди сотрудников компаний оказалось нейтральным.

Большинство респондентов (81 процент) также заявили, что следят за внешним видом коллег или подчиненных, а каждый седьмой признался, что хотя бы раз получал от начальства замечания, касающиеся одежды.

В июне результат исследования Lamoda показал, что Россияне пристрастились к одежде и аксессуарам люксовых марок вопреки кризису, наступившему после пандемии коронавируса. Наиболее активно покупатели потянулись за роскошью весной: так, в апреле на сайте ретейлера было продано на 30 процентов больше товаров класса премиум, чем в марте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!