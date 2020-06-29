Россияне потянулись за роскошью вопреки кризису

Россияне пристрастились к одежде и аксессуарам люксовых марок вопреки кризису, наступившему после пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 июня.

Наиболее активно покупатели потянулись за роскошью весной: так, в апреле на сайте ретейлера было продано на 30 процентов больше товаров класса премиум, чем в марте.

При этом наибольшим спросом пользовалась обувь — в указанной категории за тот же период спрос повысился на 47 процентов.

Отмечается также, что женщин, оформляющих заказы одежды премиальных брендов, втрое больше, чем мужчин.

Помимо этого известно, что в категории «одежда» самыми популярными у покупателей за весь период с начала года стали люксовые бренды Emporio Armani, Polo Ralph Lauren и Karl Lagerfeld. Высоким спросом среди премиум-товаров пользовались также кроссовки и кеды: востребованными оказались Michael Kors, Baldinini и Trussardi Jeans. Аксессуары выбирали, в основном, у таких марок, как Karl Lagerfeld, Furla и Ray-Ban.

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«Мы видим, что даже в период кризиса наши клиенты, выбирающие премиум бренды, не изменяли своим привычкам. Кроме того, многие новые пользователи Lamoda начали свой онлайн-шоппинг на нашей платформе с покупки премиальных марок», — отметила управляющий коммерческий директор компании Александра Артюшкина.

Аналитики платформы также назвали самые популярные товары на сайте. Ими стали футболка IKONIK бренда Karl Lagerfeld (с начала года было продано более 400 моделей), кеды Michael Michael Kors (продано около 200 пар) и бейсболка Karl Lagerfeld (куплено 950 экземпляров).

В мае стало известно, что россияне пристрастились к дорогому парфюму и косметике во время режима самоизоляции. Так, в пресс-релизе интернет-магазина Lamoda отмечалось, что продажи парфюмерии выросли за период апрельских нерабочих дней на 70 процентов по сравнению с мартом. Кроме этого, увеличилось количество заказов на товары из раздела «красота», которые стали приобретаться на 60 процентов чаще.

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