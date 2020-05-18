Россияне пристрастились к дорогому парфюму во время самоизоляции

Россияне пристрастились к дорогому парфюму и косметике во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 мая.

Так, продажи парфюмерии выросли за период нерабочих дней на 70 процентов по сравнению с мартом. Отмечается, что, помимо недорогих марок духов стоимостью до четырех тысяч рублей, россияне активно приобретали ароматы более чем за 10 тысяч.

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Кроме этого, увеличился спрос на товары из раздела «красота», которые стали заказывать чаще на 60 процентов. По словам аналитиков, в лидеры продаж вышли маски для лица, крема, масла для тела, средства для пилинга и шампуни. Также в апреле удвоилось количество заказов на кисти для глаз.

Самыми активными покупателями косметики оказались жители регионов России. Если в Москве и Санкт-Петербурге продажи товаров для красоты стали выше на 40 процентов, то средний прирост заказов в этой категории среди жителей 60 разных регионов России составил 88 процентов.

Ранее в апреле эксперты Lamoda назвали самую популярную у россиян одежду во время пандемии коронавируса. Так, продажи предметов базового гардероба, а именно плащей, кроссовок и пиджаков, в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца. Чаще всего пользователи заказывали мужские куртки, кроссовки и футболки.

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