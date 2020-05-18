Россияне пристрастились к дорогому парфюму во время самоизоляции

Россияне пристрастились к дорогому парфюму и косметике во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 мая.
Так, продажи парфюмерии выросли за период нерабочих дней на 70 процентов по сравнению с мартом. Отмечается, что, помимо недорогих марок духов стоимостью до четырех тысяч рублей, россияне активно приобретали ароматы более чем за 10 тысяч.
Кроме этого, увеличился спрос на товары из раздела «красота», которые стали заказывать чаще на 60 процентов. По словам аналитиков, в лидеры продаж вышли маски для лица, крема, масла для тела, средства для пилинга и шампуни. Также в апреле удвоилось количество заказов на кисти для глаз.
Самыми активными покупателями косметики оказались жители регионов России. Если в Москве и Санкт-Петербурге продажи товаров для красоты стали выше на 40 процентов, то средний прирост заказов в этой категории среди жителей 60 разных регионов России составил 88 процентов.
Ранее в апреле эксперты Lamoda назвали самую популярную у россиян одежду во время пандемии коронавируса. Так, продажи предметов базового гардероба, а именно плащей, кроссовок и пиджаков, в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца. Чаще всего пользователи заказывали мужские куртки, кроссовки и футболки.