Россияне назвали любимую одежду для работы из дома во время самоизоляции

Россияне назвали свои любимые вещи, в которых они работают из дома во время пандемии коронавируса. Пресс-релиз российского интернет-магазина Lamoda поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 мая.

В опросе принял участие 1341 человек. Так, для большинства респондентов самым важным критерием при выборе одежды для удаленной работы оказалось удобство: 65 процентов предпочитают быть в домашних вещах, а 18 процентов — в спортивных. Классического рабочего стиля придерживаются только 17 процентов опрошенных.

Тем не менее анализ ответов показал, что 39 процентов россиян во время онлайн-конференций с коллегами специально надевали строгий верх, оставаясь при этом в трениках.

Материалы по теме «Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок

Управляющий коммерческий директор Lamoda Александра Артюшкина отметила, что на сайте увеличился спрос на удобную одежду для дома. «За период карантина продажи женской домашней одежды увеличились в два с половиной раза, мужской — почти в три», — уточнила она.

Также сообщается, что популярными занятиями в период изоляции у россиян стали разбор и обновление гардероба. По данным аналитиков, 15 процентов опрошенных покупали одежду, чтобы выйти на работу в обновках, а 13 процентов избавлялись от старых вещей.

Ранее в апреле эксперты Lamoda проанализировали спрос россиян на одежду из весенне-летних коллекций. По их словам, продажи плащей, кроссовок и пиджаков в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца. Отмечается, что покупатели отдавали свое предпочтение базовым цветам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!