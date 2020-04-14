Россиян перестали интересовать украшения из-за коронавируса

Россияне перестали интересоваться ювелирными изделиями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов России во вторник, 14 апреля.

Отмечается, что спрос на украшения среди россиян снизился на 90 процентов. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с введением ограничительных мер в стране, в том числе режима самоизоляции и закрытия всех точек продаж.

Сотрудники министерства предложили правительству включить ювелирную отрасль в перечень наиболее пострадавших в связи с коронавирусом. По данным ведомства, при отсутствии поддержки государства вырастет количество увольнений в ювелирной сфере, в которой работают около 160 тысяч сотрудников.

В апреле выяснилось, что россияне перестали интересоваться одеждой во время вспышки коронавируса. Аналитики Сбербанка проанализировали траты россиян после введения режима самоизоляции. Отмечается, что расходы населения с 30 марта по 5 апреля снизились почти на 23 процента. Россияне перестали покупать одежду и обувь: продажи в индустрии упали на 94,2 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!