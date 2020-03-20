Названы самые популярные интернет-заказы россиян во время изоляции

Аналитики компании «AliExpress Россия» перечислили самые популярные интернет-заказы россиян во время изоляции. Список поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 марта.

Наиболее востребованной оказалась продукция из категорий «домашняя одежда», «товары для дома» и «игрушки». Лидерами продаж стали напольные подушки, домашние пивоварни и винодельни, игры для детей и столики для ноутбуков.

По информации специалистов, в марте в разделе «товары для дома» удвоилось количество заказов, а рост продаж в сравнении с началом февраля составил 70 процентов. Отмечается, что самыми покупаемыми товарами стали хлопковые футболки и домашние тапочки, продажи которых выросли на 60 и 40 процентов соответственно.

Помимо этого, увеличился спрос на детские товары, а именно на конструкторы и радиоуправляемые игрушки, которые стали покупать чаще на 78 и 45 процентов соответственно. Как сообщается в пресс-релизе, россияне все больше заказывают настольные игры и наборы для детского творчества, а среди товаров в категории «ремонт и строительство» наибольшей популярностью пользуются перфораторы, смесители и раковины.

В марте сотрудники компании «AliExpress Россия» назвали самые популярные подарки к Международному женскому дню. Ими оказались нижнее белье, одежда, а также украшения и косметические средства.

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