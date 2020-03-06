Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Аналитики компании «AliExpress Россия» назвали самые популярные подарки к Международному женскому дню. Список поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 марта.

Наиболее востребованными товарами оказались предметы гардероба. Выяснилось, что за несколько недель до 8 Марта на сайтах AliExpress и Tmall продажи нижнего белья выросли почти на 70 процентов. В то же время платья, джинсы, толстовки, топы и блузы стали покупать на 54 процента больше.

Помимо этого, в список самых продаваемых продуктов попали косметические средства и украшения. Специалисты «AliExpress Россия» также отметили, что средний чек в категориях бижутерия и бьюти-товары вырос на 50 и 40 процентов соответственно.

В феврале были названы самые частые покупки в качестве подарков мужчинам на 23 февраля. Среди них чаще всего встречаются рубашки, галстуки, трусы и носки. На втором месте по популярности оказались средства для и после бритья, в частности лосьоны и одеколоны. Женщины также преподносят мужчинам алкоголь, гаджеты и аксессуары. Еще одной частой идеей для подарка являются сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

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