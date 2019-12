Названы самые востребованные россиянами товары с AliExpress

Аналитики компании AliExpress перечислили самые востребованные у россиян товары на сайте. Список поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 декабря.

Наиболее популярными стали продукты из категории «мода». На первое место по частоте запросов попала «сумка женская», на второе — «купальник», а третьими стали «серьги». На следующей строчке оказались «наушники», а после них — «платье».

Также отмечается, что самыми активными посетителями и покупателями площадки стали женщины, на них пришлось 60 процентов всех заказов. У мужчин наибольшим спросом пользовались «часы», «удочки», «электроника» и «рюкзак».

Лидирующие по числу заказов города — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург. Жители столицы чаще всего искали гаджеты, петербуржцы — товары для дома и отдыха, а краснодарцы просматривали машину LADA XRAY.

Всего в течение 2019 года россияне искали товары на площадке AliExpress Россия более 550 миллионов раз.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

