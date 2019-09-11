Назван любимый модный бренд россиян

Платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, определила самые популярные бренды одежды в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты составили рейтинг на основе поисковых запросов платформы. На первом месте по популярности у российских покупателей — продукция итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Чаще всего россиянки отдают предпочтение кожаным изделиям бренда и обуви на высоких каблуках.

Вторую позицию заняла французская марка Vetements. Одна из самых востребованных женских вещей Vetements — черный дождевик (black oversize rain coat), а у мужчин — кроссовки. При этом больше всего россияне любят модель Genetically Modified Pump коллаборации Vetements x Reebok.

Специалисты Lyst также отметили, что в настоящий момент в России наблюдается большой спрос на спортивную обувь. Главными трендами в стране оказались кроссовки Nike Air Force 1. Эти кроссовки занимают первое место в поисковых запросах. Модель Nike Air Jordan находится на втором месте. Тройку лидеров завершает Triple S марки Balenciaga.

В мае 2014 года Lyst составила список самых популярных мировых брендов по итогам первого квартала 2019 года. Первое место занял итальянский Off-White, основанный афро-американским дизайнером Вирджилом Абло. Эта марка сместила с позиции предыдущего лидера — модный дом Gucci.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!