Назван самый востребованный модный бренд в мире

Платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, составила список самых популярных мировых брендов по итогам первого квартала 2019 года. Полный рейтинг опубликован на сайте Lyst.

Первое место занял итальянский Off-White, основанный афро-американским дизайнером Вирджилом Абло. Эта марка сместила с позиции предыдущего лидера — модный дом Gucci, который в этом квартале занял второе место.

На третье место попала французская Balenciaga, которая в феврале совместно с ретейлером Farfetch создала экологичную капсульную коллекцию. На четвертое — итальянский Valentino, в кутюрном шоу которого приняла участие супермдель Наоми Кемпбелл. За ними последовали итальянские люксовые бренды Fendi и Prada.

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В десятке самых востребованных марок в мире также оказались премиальный бренд Stone Island, Versace, Vetements и Saint Laurent.

Ежегодно специалисты Lyst публикуют квартальные отчеты о предпочтениях пяти миллионов покупателей в 12 тысячах интернет-магазинах. Отчеты формируются на основе запросов в поисковиках.

Ранее сообщалось, что лидером рейтинга самых популярных в мире вещей стали кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами.

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