Назван любимый цвет автомобилей россиян

Самым любимым цветом автомобилей у россиян оказался белый. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Авилон», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 17 декабря.

Белый выбрали более 35 процентов покупателей в России. «В этом году основные продажи пришлись на автомобили белого цвета, но нужно учитывать тот фактор, что большая часть этого оттенка пришлась на такие модели, как Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, которые приобретали крупные каршеринговые компании», — отмечает директор по маркетингу Андрей Каменский.

Кроме того, белый цвет является самым востребованным у владельцев автомобилей Jaguar. Так, каждая четвертая машина указанной марки имеет именно такой окрас.

На втором месте по популярности у россиян оказался черный цвет: покупатели выбирали его в 27 процентах случаев. По данным «Авилон», чаще всего при покупке автомобиля марки Mercedes покупатели отдают предпочтение черному кузову. Черный цвет также пользуется спросом у владельцев американского автомобиля Cadillac Escalade.

Третью позицию занимает серый оттенок (11 процентов), пятерку лидеров замыкают синий (девять процентов продаж) и серебристый (шесть процентов).

Эксперты также отметили, что все реже покупатели отдают предпочтение «чистым» оттенкам автомобилей, выбирая более многогранные цвета вроде металлика. Среди ярких цветов самыми популярными стали красный, оранжевый и изумрудный. Реже всего клиенты покупали автомобили фиолетового цвета и цвета морской волны.

В апреле были названы автомобильные бренды, которые предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину. Любимым брендом среди москвичей стал BMW. А самым популярным первым автомобилем среди молодежи из других российских регионов оказался Hyundai Solaris.

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