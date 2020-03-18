Названа подходящая одежда для совещания из дома во время пандемии коронавируса

Эксперты моды The Guardian назвали одежду, наиболее подходящую для работы из дома во время пандемии коронавируса. Их рекомендация приводятся на сайте издания.

Отмечается, что находящимся в удаленном режиме работы необходимо найти баланс между рабочим дресс-кодом и собственным комфортом. Таким компромиссом могут оказаться спортивные брюки — журналисты считают, что эта вещь может быть уместна даже в ходе совещания из дома.

@_el_vato WITH THE PAISLEY PANTS!!!! PRINCE GIVES THIS FIVE OUT OF FIVE LOLLIPOPS Фото опубликовано @wfhfits

Подтверждение этому найдено в социальных сетях. В Instagram-аккаунте Working From Home Fits («Наряды для работы из дома»), созданном в разгар эпидемии редакторами моды из нью-йоркских и лондонских журналов, представлены образы с указанными штанами. Так, например, на одной из фотографий запечатлена сотрудница британского Vogue в трениках с логотипом Sprite. На других — ее коллеги в лосинах, велосипедках, спортивных штанах Adidas, Pangaia и прочих.

17 марта французский модельер Жан-Поль Готье вспомнил показ своего одноименного модного дома Jean Paul Gaultier из 1990-х годов и показал наряд, пригодный, по его мнению, для режима чрезвычайного положения. На опубликованных в сети фото запечатлена модель, которая вышла на подиум в белом вязаном платье с головным убором в виде нескольких держателей для туалетной бумаги.

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