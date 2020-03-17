Показан пригодный для чрезвычайного положения наряд из 1990-х

Французский модельер Жан-Поль Готье вспомнил показ своего одноименного модного дома Jean Paul Gaultier из 1990-х годов и показал наряд, пригодный, по его мнению, для режима чрезвычайного положения. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте бренда.

На опубликованных фото запечатлена модель, которая вышла на подиум в белом вязаном платье с головным убором в виде нескольких держателей для туалетной бумаги. В тот день она демонстрировала коллекцию дизайнера осень-зима 1992-го года. «Набор для чрезвычайной ситуации #JeanPaulGaultier», — подписал пост модельер.

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В марте социальный клинический работник Влад Роднянский объяснил причину ажиотажа вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса. По его словам, из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном. Он также подчеркнул, что для большинства туалет — спокойное, уютное место, которое для них очень важно.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.

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