Россиян перестала интересовать одежда

Россияне перестали интересоваться одеждой во время вспышки коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка, опубликованные в среду, 8 апреля.

Аналитики компании проанализировали траты россиян после введения режима самоизоляции. Так, по сравнению с предшествующей неделей, с 30 марта по 5 апреля расходы населения снизились на 22,9 процента. В частности, из-за кризиса граждане практически перестали покупать одежду и обувь: продажи в индустрии упали на 94,2 процента.

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Также существенный удар потерпела сфера услуг, где безналичные расходы снизились на 58,8 процента относительно аналогичного периода в 2019 году. Отмечается, что развлекательная сфера и салоны красоты почти не приносят дохода.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом, на спад пошли продажи мебели и предметов интерьера (они упали на 81 процент), бытовой техники и электроники (на 58,2 процента). Минимальные продажи наблюдаются в таких сегментах, как «Авиабилеты», «Турагентства», «Отели».

Напротив, повышенный спрос зафиксирован в категориях первой необходимости — в продовольственных и медицинских товарах. Также повысился спрос на «Винные магазины» и «Цифровые товары».

В марте аналитики компании «AliExpress Россия» перечислили самые популярные интернет-заказы россиян во время изоляции. Так, наиболее востребованной оказалась продукция из категорий «домашняя одежда», «товары для дома» и «игрушки». Лидерами продаж стали напольные подушки, домашние пивоварни и винодельни, игры для детей и столики для ноутбуков.

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