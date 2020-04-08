Ким Кардашьян обвинили в попытке обогатиться во время пандемии коронавируса

Звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст обвинили в попытке обогатиться с помощью запуска новой парфюмерной линейки во время пандемии коронавируса. Рекламный снимок духов появился в ее Instagtam-аккаунте.

39-летняя знаменитость выложила пост, в котором объявила о запуске аромата KKW x KRIS за 40 долларов (три тысячи рублей), созданного совместно с ее матерью Крис Дженнер. Она также отметила, что парфюмерный бренд пожертвует 20 процентов месячной прибыли с продаж благотворительной организации Blessings in the Backpack, которая предоставляет детям еду, пока школы закрыты.

Подписчики раскритиковали Кардашьян-Уэст за продажу дорогого продукта во время кризиса, когда люди теряют работу и не могут выйти из дома из-за карантина. «Люди умирают, Ким!», «Жертвовать только 20 процентов при том, что вы миллионеры? Серьезно?», «Людям сейчас не до этого, у них нет денег!», «Почему бы вам не пожертвовать все вырученные средства больницам?» — возмущались пользователи в комментариях.

В апреле австралийский бренд Born to be Chic обвинили в попытке заработать на коронавирусе. Так, на сайте появилось платье «Уходи, корона» в трех цветах за 119 долларов (8989 рублей) и розовый пиджак «Свидание в Zoom» за 129 долларов (около 9700 рублей). «Они и вправду завышают цены на дешевые вещи во время глобального кризиса?» — поинтересовался один из покупателей.

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