Ким Кардашьян снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст приняла участие в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. Фотографии появились в Instagram-аккаунте марки.

На кадрах 39-летняя знаменитость демонстрирует несколько корректирующих комплектов из новой линейки Skims. В частности, она позирует в кроп-топе и высоких трусах черного и телесного цветов.

В описании к снимкам Кардашьян анонсировала дату запуска онлайн-продаж — 8 апреля, — а также указала, что вещи будут доступны в пяти вариантах расцветки и размерах от XXS до 4XL.

В феврале Кардашьян-Уэст также снялась в рекламной кампании собственного бренда в окружении полных женщин. На одном из опубликованных снимков знаменитость запечатлена в бежевом комплекте нижнего белья марки — бюстгальтере и трусах с завышенной талией. Вместе с ней в фотосессии участвовали модели с разным телосложением.

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