Нелепое облачение Ким Кардашьян в латексный наряд попало на видео

Keeping Up With The Kardashians / YouTube

Нелепое облачение участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницы Ким Кардашья-Уэст в костюм из латекса попало на видео. Ролик появился на YouTube-канале шоу Keeping Up With The Kardahsians.

На опубликованных кадрах знаменитость надевает коричневый облегающий наряд фирмы Balmain, состоящий из боди, пиджака, обтягивающих брюк и длинных перчаток в тон. Кардашьян помогают натянуть костюм два человека, при этом одна из них придерживает ее длинный конский хвост.

Подписчики канала посмеялись над внешним видом участницы реалити-шоу в комментариях под видео, которое набрало более 550 тысяч просмотров. «Подумайте о ее состоянии, когда она захочет сходить в туалет», «Я не могу представить, как она будет пахнуть через час», «Она выглядит как конфета Ferrero Rocher», «Ким похожа на рулон упаковочной бумаги» — написали они.

В марте американская певица Николь Шерзингер поделилась снимком в откровенном наряде из латекса во время изоляции. Солистка группы Pussycat Dolls попозировала на фоне красной стены в обтягивающем латексном костюме черного цвета с глубоким вырезом на груди и коротких перчатках из того же материала.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



