Популярная певица поделилась снимком в латексном наряде во время изоляции

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась снимком в откровенном наряде во время карантина. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной фотографии солистка группы Pussycat Dolls позирует на фоне красной стены в обтягивающем латексном костюме с глубоким вырезом на груди. Певица дополнила образ короткими перчатками из того же материала, широкими браслетами, украшенными стразами, и кожаным чокером с шипами и крупными камнями.

«Практикую изоляцию и пытаюсь не трогать лицо», — подписала она публикацию.

Подписчики восхитились внешним видом Шерзингер. «Соблюдать дистанцию, когда ты одета таким образом, очень тяжело!», «Выглядишь очень горячо, Николь», «Боже, в таком костюме ты должна сниматься в фильмах!» — написали они в комментариях.

В марте знаменитости начали публиковать снимки в откровенных нарядах во время изоляции из-за коронавируса. Многие из них сфотографировались обнаженными и поделились результатом в социальных сетях. В описаниях к публикациям они советуют беречь себя и оставаться дома, а некоторые предлагают варианты времяпровождения во время карантина.

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