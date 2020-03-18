Самая красивая в мире женщина попозировала в откровенном наряде для Vogue

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, попозировала в откровенном наряде для корейского Vogue. Снимок появился в Instagram-аккаунте авторов съемки.

На опубликованном кадре супермодель стоит в черной юбке с завышенной талией Gucci с пайетками и разрезом. Ее грудь прикрывает черный топ-бандо в виде полоски из латекса. Стилисты также подобрали для Хадид черные латексные перчатки выше локтя и широкий чокер из того же материала.

Bella 💗 @bellahadid for @voguekorea @luigiandiango @luigimurenu @georgisandev @georgisandev @hyunji_nam @gucci @alessandro_michele @bertmartirosyan @yeyehong @yeyevoguedesign @2bmanagement Фото опубликовано @luigiandiango

Авторами съемки стал дуэт фэшн-фотографов Luigi & Iango: Луиджи Мурену (Luigi Murenu) и Янго Хензи (Iango Henzi). Они сотрудничали с такими мировыми брендами, как Versace Jeans, Puma, Tom Ford и Cartier, а также неоднократно фотографировали знаменитостей, например, Рианну, Джиджи Хадид и Клаудию Шиффер.

Ранее 17 марта Белла Хадид поделилась откровенным кадром из карантина. Она сфотографировалась в зеркале в разноцветном полосатом кроп-топе, оголяющем ее живот и грудь, и коричневых штанах.

В октябре прошлого года внешность супермодели признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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