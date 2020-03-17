Пэрис Хилтон попала на обложку журнала в откровенном наряде

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон попала на обложку журнала Rollacoaster в откровенном наряде. Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном фото Хилтон запечатлена в черном бархатном боди марки Juicy Couture, длинных черных перчатках со стразами и в сетчатых колготках телесного цвета. Ее образ дополняют белая блестящая сумка того же бренда, крупное колье со стразами и небольшие серьги. Волосы актрисы уложены волнами.

Стилистом съемки выступил Джордж Виллалпандо (Gorge Villalpando), а автором обложки стал фотограф Брендан Форбс (Brendan Forbes), который сотрудничал с такими знаменитостями, как Кайли Дженнер, Ким и Кортни Кардашьян.

Раннее, 17 марта, канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу показала пятнистое тело на обложке модного журнала Grazia. 25-летняя знаменитость позировала в белой рубашке, пуловере в желто-рыжую клетку и коротких желтых шортах Fendi.

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