Певица снялась для обложки украинского Vogue в прозрачном белье

Норвежско-американская певица Кайя Уилкинс (Kaya Wilkins), более известная как Okay Kaya, снялась для обложки украинской версии модного журнала Vogue в прозрачном белье. Фотография появилась в Instagram-аккаунте издания в понедельник, 16 марта.

На кадре Уилкинс позирует лицом к камере с поднятой вверх правой рукой. На ней — черное платье из сетки и бюстгальтер из той же ткани.

Новый апрельский номер выпущен под лозунгом The rise of the femine («Восстание женственности»). Автором обложки стал фотограф Джеймс Бродрибб (James Brodribb), стилисткой выступила Джули Раголия (Julie Ragolia).

Поклонники оценили первую страницу нового номера журнала. «Класс, обложки одна за одной произведение искусства!», «Крутая интерпретация Моны Лизы», «Этот выпуск действительно играет очень важную роль», — хвалили они в комментариях.

В феврале канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу попала на обложку мартовского номера модного журнала Vogue India. На фото 25-летняя Харлоу позировала на стуле в национальном индийском наряде местного дизайнера Таруна Тахилиани. Ее образ состоит из бюстгальтера-бандо с цветочным принтом и длинной юбки с таким же рисунком.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!