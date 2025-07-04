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15:15, 4 июля 2025Культура

Группу «Тату» заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Депутат Иванов заподозрил воссоединившуюся группу «Тату» в пропаганде ЛГБТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов потребовал проверить группу «Тату» на пропаганду ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Его слова передает портал Life.ru.

Иванов потребовал дать правовую оценку творчеству группы, которая объявила о своем возвращении на сцену. Ранее девушки выступали в провокационных образах, часто вызывая критику со стороны общественников.

«То, что пропагандировали эти девушки двадцать лет назад... Сейчас за это можно привлечь к ответственности по целому ряду административных и уголовных статей», — заявил депутат.

Михаил также выразил надежду на то, что солистки пересмотрели свои взгляды на творчество, и их будущие песни будут соответствовать духовно-нравственным ориентирам страны.

Ранее стало известно, что концерты российского рэпера Lida отменили после обвинений в пропаганде педофилии. На творчество артиста обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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