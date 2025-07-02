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12:00, 2 июля 2025Культура

Группа «Тату» объявила о воссоединении

Певица Юлия Волкова объявила о возвращении группы «Тату»
Ольга Коровина

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Певица Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала совместные фото с другой звездой культовой группы 90-х Леной Катиной и анонсировала грядущие совместные проекты. «Все и обо всем — в наших глазах и не только. Будет много нового и интересного», — заявила Волкова.

Коллектив был основан в 1999 году и официально существовал до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Вершиной карьеры дуэта стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где «Тату» заняли третье место.

2 июня сообщалось, что Волкова намекнула на возвращение коллектива. Солистка выложила фото с многозначительной подписью. На публикацию отреагировал певец Сергей Лазарев, который написал в комментариях «давно пора».

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