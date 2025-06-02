Солистка «Тату» намекнула на возвращение группы

Солистка «Тату» Волкова спровоцировала слухи о возвращении фотографией с Катиной

Певица Юлия Волкова, известная по выступлениям в составе культовой группы «Тату», намекнула на возвращение коллектива. Соответствующую публикацию она выложила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала совместное фото с другой «татушкой» Еленой Катиной, сопроводив снимок таинственной подписью.

«Путь длиною в жизнь. И снова идем одной дорогой, уверенно и только вперед!» — написала она.

В комментариях реакцию на возможное воссоединение группы оставил певец Сергей Лазарев, написавший, что «давно пора». В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске со своими хитами после девятилетнего перерыва. Тогда артистки сообщили, что это «разовая акция».

Ранее стало известно, что продюсер Сергей Дворцов заявил, что Волкова успешнее Катиной. Он также отметил, что у обеих исполнительниц приемлемые гонорары.