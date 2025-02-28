Названа более успешная экс-солистка группы «Тату»

Продюсер Дворцов заявил, что экс-солистка «Тату» Волкова успешнее Катиной

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова более успешна, чем ее бывшая коллега Лена Катина. Об этом в разговоре с сайтом «Страсти» сказал продюсер Сергей Дворцов.

«Юлечка Волкова на самом деле еще находится на слуху, она востребована. А вот по поводу Лены Катиной, не могу сказать того же, потому что она намного меньше выступает и где-то появляется на публичных мероприятиях», — сказал медиаменеджер.

Дворцов отметил, что у обеих исполнительниц «приемлемые» гонорары. «У Волковой, мне кажется, где-то плюс-минус 700-800 тысяч рублей, до миллиона. У Катиной, наверное, также», — добавил он.

Ранее концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош опровергла информацию о том, что солистки «Тату» воссоединились и выступают вместе на корпоративах.