Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:25, 28 февраля 2025Культура

Названа более успешная экс-солистка группы «Тату»

Продюсер Дворцов заявил, что экс-солистка «Тату» Волкова успешнее Катиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова более успешна, чем ее бывшая коллега Лена Катина. Об этом в разговоре с сайтом «Страсти» сказал продюсер Сергей Дворцов.

«Юлечка Волкова на самом деле еще находится на слуху, она востребована. А вот по поводу Лены Катиной, не могу сказать того же, потому что она намного меньше выступает и где-то появляется на публичных мероприятиях», — сказал медиаменеджер.

Дворцов отметил, что у обеих исполнительниц «приемлемые» гонорары. «У Волковой, мне кажется, где-то плюс-минус 700-800 тысяч рублей, до миллиона. У Катиной, наверное, также», — добавил он.

Ранее концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош опровергла информацию о том, что солистки «Тату» воссоединились и выступают вместе на корпоративах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      В Telegram появится новая возможность

      Экс-возлюбленный Селены Гомес ответил на критику изменений в ее внешности

      Падение 11-летнего мальчика под поезд метро Москвы попало на видео

      Российский врач спас 65-летнего пациента от ампутации единственной ноги

      Российский конькобежец-рекордсмен отказался видеть суть спорта в Олимпиаде

      Стал известен грозящий блогеру Венгалби срок

      Названа более успешная экс-солистка группы «Тату»

      Центробанк объяснил отказ выпускать пластиковые рубли

      В Москве осудили основателя проекта Gulagu.net

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше