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20:15, 28 октября 2024Культура

Концертный директор прокомментировал воссоединение «Тату»

Представитель Юлии Волковой опровергла воссоединение «Тату» ради корпоративов
Юлия Волкова и Лена Катина

Юлия Волкова и Лена Катина. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош опровергла информацию о том, что солистки «Тату» воссоединились и выступают вместе на корпоративах. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам Катерины, в последний раз Волкова и Катина выступали вместе несколько лет назад.

«Впервые об этом слышу. Они выступали вместе, но в последний раз это было несколько лет назад», — заявила Дорош.

Ранее сообщалось, что культовая группа нулевых снова выходит на сцену вместе в рамках корпоративных мероприятий.

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      Андрей Шеньшаков
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