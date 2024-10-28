Концертный директор прокомментировал воссоединение «Тату»

Представитель Юлии Волковой опровергла воссоединение «Тату» ради корпоративов

Концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош опровергла информацию о том, что солистки «Тату» воссоединились и выступают вместе на корпоративах. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам Катерины, в последний раз Волкова и Катина выступали вместе несколько лет назад.

«Впервые об этом слышу. Они выступали вместе, но в последний раз это было несколько лет назад», — заявила Дорош.

Ранее сообщалось, что культовая группа нулевых снова выходит на сцену вместе в рамках корпоративных мероприятий.