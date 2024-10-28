Группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов

Shot: участницы группы «Тату» готовы выступить вместе за 15 миллионов рублей

Популярная в 2000-е годы группы «Тату» воссоединилась ради выступлений на частных мероприятиях. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, участницы дуэта — Лена Катина и Юлия Волкова — выступают вместе на корпоративах за 15 миллионов рублей. При этом отмечается, что отдельные выступления исполнительниц стоят в 14 раз дешевле.

Гонорар Катиной за частное мероприятие составляет 1,1 миллиона рублей. Уточняется, что у артистки нет райдера, у организаторов она просит оплатить трансфер, услуги стилиста-визажиста, воду и еду.

Волкова зарабатывает 1,2 миллиона рублей за частное выступление. В райдере певицы указано, что заказчики должны оплатить ей самые комфортные рейсы для авиаперелетов, трехразовые питание и номер категории «люкс». В гримерке артистка хочет видеть рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи и определенные алкогольные напитки.

В 2009-м группа «Тату» распалась. Тогда же продюсеры объявили, что артистки решили начать сольную карьеру.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывала популярная украинская группа «Бумбокс» в России.